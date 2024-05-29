В Киеве мужчина при помощи популярной компьютерной игры подыскивал детей для сексуальных преступлений

На время следствия подозреваемый будет находиться под стражей

В полицию с заявлением о преступлении обратился отец малолетнего мальчика, который обнаружил в телефоне своего сына фотографии порнографического характера. Снимки ребенку прислал неизвестный через мессенджер.

Как оказалось, житель Киева "втирался" в доверие к детям во время игры в популярную онлайн-игру. Мужчина таким образом подыскивал малолетних для совершения сексуальных преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Так, 28 летний киевлянин регулярно играл в популярную онлайн-игру, которая является очень популярным развлечением среди детей. В виртуальном пространстве злоумышленник пытался завести знакомство с детьми и реализовать свои преступные намерения.

Во время онлайн-игры преступнику удалось завести беседу с 8-летним мальчиком — он представился сверстником малолетнего и на протяжении длительного общения вел с ним развратные беседы, присылал фото порнографического содержания и уговорил потерпевшего сделать аналогичные фотографии для него.

Тревогу забил отец несовершеннолетнего, который обнаружил в телефоне сына откровенные снимки, полученные ребенком от неизвестного в мессенджере.

В ходе проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность извращенца и задержали его. На время следствия подозреваемый будет находиться под стражей.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы. В рамках досудебного расследования полицейские будут проверять нарушителя на причастность к другим вероятным фактам противоправной деятельности.

Злоумышленника взяли под стражу

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве пьяный дедушка переверну коляску с внуком. Младенца отнесли в травматологическое отделение, где ему оказали помощь медики. Также отмечается, что на место происшествия приехала полиция и составила протокол на нетрезвого мужчину.