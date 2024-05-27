Остановился "вверх тормашками": что будет, если попасть в слепую зону автомобиля (фото)

Вот что будет, если спешить впереди отца в ад

В Киеве утреннее столкновение двух автомобилей закончилось опрокидыванием буса. Событие произошло на Большой кольцевой дороге, возле станции Южная Борщаговка.

Подходящие фото и видео опубликованы в местных каналах в Telegram. Как видно на фото, столкновение произошло между грузовым автомобилем синего цвета Volkswagen и белой легковушкой марки Toyota.

По предварительной информации, синий бус во время разворота попал в слепую зону легковушки. В результате столкновения с белым легковым авто его забросило на тротуар. Там грузовой автомобиль зацепился за бетонные блоки и опрокинулся. Предварительно в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

На видео, снятом, вероятно, одним из участников ДТП, видно, что оба автомобиля получили существенные механические повреждения. У Toyota разбит перед, синий автомобиль поврежден со всех сторон, также у него треснуло лобовое стекло.

Недавно похожее ДТП произошло на перекрестке улиц Антоновича и Деловой. Там после столкновения также автомобиль опрокинуло на крышу.

Ранее "Телеграф" писал о ДТП в Киеве с участием трех авто. В результате столкновения погиб ребенок, а в больницу с тяжелыми травмами попала беременная женщина и мужчина.