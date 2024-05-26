Проехал на красный, сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия: подробности ДТП в Закарпатье (видео)

В настоящее время виновника инцидента разыскивают правоохранители

В Ужгороде еще 24 мая произошло дорожно-транспортное происшествие: неизвестный на автомобиле сбил на пешеходном переходе велосипедиста и скрылся с места аварии.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола. Он утверждает, что автомобиль выехал на перекресток на красный сигнал светофора, в то время как велосипедист ехал по "зебре" на зеленый. Глагола также опубликовал видео, как все было.

"Водитель ехал на красный сигнал светофора по улице Мытной, сбил велосипедиста, который выехал из Шевченко на зеленый сигнал и бросился в бегство на белом Toyota Rav4 АО4797СА. ДТП произошло 24 мая около 18:00… Если вы увидите мужчину с фото или этот автомобиль — звоните по телефону 102 ", – написал он, пообещав больше деталей позже.

Как утверждает Глагола, авто "зарегистрировано на Демьянчука Ивана Васильевича, 26/12/1981", который "фигурирует в СМИ, как "Руководитель офиса реформ на Закарпатье" в 2018 году". Журналист также добавил, что на данное время ему не удалось установить информацию о том, какую должность сейчас занимает этот мужчина.

На момент публикации новости никаких сообщений о расследовании инцидента на официальных сайтах и аккаунтах Национальной полиции Закарпатья, а также Патрульной полиции области не опубликовано. Также там вообще нет сообщений об этом инциденте.

Отметим, что недавно на Закарпатье в селе Русская Мокрая Тячевского района в ДТП погибла девочка-подросток. На нее совершил наезд Volkswagen, за рулем которого находилась 17-летняя водитель.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что в Киеве водитель Tesla сбил на переходе девушку. Пострадавшая в тяжелом состоянии.