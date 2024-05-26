Россияне ударили по "Эпицентру" в Харькове: в полиции рассказали о поиске без вести пропавших

Идентификация тел и останков продолжается

В Харькове возросло количество жертв обстрела "Эпицентра" до 16-ти. Полицейские продолжают поиск 17 без вести пропавших, ведется работа по идентификации тел и останков погибших.

Удалось установить трех человек из 13, тела которых изъяли из-под завалов. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской полиции.

Среди пропавших без вести есть три работника "Эпицентра". Это старший продавец, менеджер по продажам в отделе лаков и красок, промоутер.

Одним из погибших является Беспально Александр Александрович, заведующий секцией. Он исполнял свои должностные обязанности, когда россияне ударили по зданию.

Вечером 25 мая к правоохранителям начали обращаться близкие работников и посетителей гапермаркета, которые не вернулись домой после обстрела. Среди них и 20-летняя девушка, семья которой днем пошла в "Эпицентр". Мать и младшая сестра не выходят на связь, а папа получил контузию и находится в больнице.

На месте работает мобильная лаборатория, берущая образцы ДНК. К ней пришел 8-летний Михаил, папа которого исчез накануне.

"Мы работаем с родственниками людей, которые могли находиться в гипермаркете. В настоящее время идет отбор биологических образцов для проведения соответствующих молекулярно-биологических экспертиз на случай идентификации обнаружения тел погибших граждан", ― сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Напомним, 25 мая россияне ударили двумя управляемыми авиабомбами по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Начался большой пожар, распространившийся на 10 тысяч квадратных метров. Его ликвидировали за 16 часов.

Находившиеся в "Эпицентре" люди даже не подозревали об опасности. В Сети появилось видео удара по гипермаркету.

Из-за российских обстрелов погибли 16 человек, 43 получили ранения. Сообщается о 17 без вести пропавших, их будут идентифицировать по образцам ДНК.

На месте прилета находился корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он сделал эксклюзивный видеорепортаж.

Ранее "Телеграф" писал, что удар по "Эпицентру" был целенаправленным. Авиационный эксперт Валерий Романенко обратил внимание на одну важную деталь.