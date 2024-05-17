В Волчанске оккупанты расстреляли мужчину на инвалидной коляске (видео)

Россияне продолжают убивать мирное население

В Волчанске, где идут бои с российскими оккупантами, враг совершил очередное зверское преступление. Там расстреляли мужчину с инвалидностью.

Об этом сообщили в Telegram Харьковской областной прокуратуры. По данным ведомства, начато уголовное производство.

Узнать о вероятном преступлении россиян помогло сообщение в телеграмм-канале журналиста Андрея Цаплиенко. В нем было показано, как аэроразведчики во время мониторинга воздушного пространства над Волчанском случайно увидели тело погибшего человека в инвалидном кресле. Вероятно, мужчину расстреляли возле местной больницы, которая временно находится под контролем оккупантов.

По версии силовиков, потерпевший пытался покинуть медицинское учреждение, но российские военные расстреляли его.

Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский назвал цель россиян в Харьковской области. Президент также ответил, почему оккупационным войскам удалось пересечь границу и как этому способствовали страны Запада.