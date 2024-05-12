Уже был в поле зрения полиции: как накажут мужчину из Броваров, который взорвал гранату в центре города

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 348 и ч. 1 ст. 263 УК

Мужчине, который вечером в субботу, 11 мая, взорвал гранату в Броварах Киевской области, сообщили о подозрении. За покушение на жизнь полицейского предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненного лишения свободы.

Полицейский и правонарушитель находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь, уточнили правоохранители. Об этом идет речь в сообщении Нацполиции.

В ведомстве отметили, что в результате взрыва 37-летний правоохранитель получил ранение ног. А также левую руку.

"Угрозы его жизни и здоровью нет. У 37-летнего правонарушителя травмы левой ноги и обеих рук", – отметили в полиции.

Известно, что "злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хранение наркотических средств и на момент совершения преступления находился в розыске".

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. покушение на жизнь полицейского предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненного лишения свободы", — подытожили в ведомстве.

Что предшествовало

Напомним, в Броварах в Киевской области прогремел взрыв вечером 11 мая – об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко в своих соцсетях. По его словам, взрыв произошел на бульваре Независимости.

В полиции отметили, что полицейские отдела реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции получили вызов по поводу хулиганских действий неизвестным лицом. Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, мужчина бросился бежать, полицейский начал его преследовать, а злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя.