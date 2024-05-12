Убегал от полиции и бросил гранату: появилось видео взрыва в центре Броваров

Правоохранитель прибыл по вызову

В субботу, 11 мая, в городе Бровары в Киевской области мужчина взорвал гранату. Момент взрыва попал на видео.

Чрезвіййное происшествие произошло на бульваре Независимости примерно в 21:00. Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, полицейские отдела реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции получили вызов о хулиганских действиях неизвестного лица.

Когда они прибыли по указанному адресу, мужчина бросился бежать, полицейский стал его преследовать, тогда злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя. В результате взрыва ранения получил полицейский и сам правонарушитель.

На видео можно увидеть, как пострадавший полицейский зовет о помощи. А также, что другой мужчина тоже лежит на тротуаре.

Пострадавшим в настоящее время предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Следователи инкриминируют задержанному ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что во Львовской области мужчина угрожал взорвать суд гранатой, если тот не вынесет решения в его пользу. Лицо, грозившее совершить серьезное преступление, задержали.