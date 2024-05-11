В Броварах мужчина взорвал гранату посреди улицы: среди пострадавших – полицейский (фото)

Правоохранитель прибыл по вызову

В Киевской области, в центре Броваров, раздался взрыв. Предварительно известно, что есть пострадавшие.

Об этом сообщил городской голова Игорь Сапожко. Отмечается, что эпицентром взрыва являлся бульвар Независимости.

"В центре Броваров, на бульваре Независимости, в районе магазина "Червоний маркет" примерно в 20.40 раздался взрыв", — говорится в сообщении.

Предварительно известно, что в результате инцидента пострадали два человека, один из них — сотрудник полиции. По словам мэра Броваров, на месте происшествия работают правоохранители и медики.

В полиции отметили, что полицейские отдела реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции получили вызов по поводу хулиганских действий неизвестным лицом.

"Когда они прибыли по указанному адресу, мужчина бросился бежать, полицейский начал его преследовать, тогда злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя. В результате взрыва ранения получил полицейский и сам правонарушитель", — говорится в сообщении.

Скорая, унесшая пострадавшего

Пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Следователи инкриминируют задержанному ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В местных телеграм-каналах пишут, что перед взрывом слышали выстрелы.

Ранее "Телеграф" писал, что во Львовской области мужчина угрожал взорвать суд гранатой, если тот не вынесет решения в его пользу. Лицо, грозившее совершить серьезное преступление, задержали.