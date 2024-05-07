Выстрелила в спину шесть раз: в Чернигове дочь жестоко убила отца (фото, видео)

Следствие выясняет все обстоятельства преступления

В Чернигове дочь застрелила собственного отца из огнестрельного оружия. Полиция уже задержала подозреваемую 21-летнюю студентку.

Об этом сообщает полиция Черниговской области. Отмечается, что убитый 50-летний мужчина был обнаружен в его собственной квартире.

"Вчера вечером в полицию поступило сообщение от диспетчера экстренной медицинской помощи о том, что в одной из квартир многоэтажки в Чернигове находится мужчина со смертельными огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, оперативники криминальной полиции, руководство ГУНП в Черниговской области и Черниговского райуправления полиции.

Следователи установили, что к убийству может быть причастна 21-летняя дочь погибшего. Предварительно известно, что в квартире между официально неработающим отцом и его дочерью-студенткой возник конфликт.

"На почве неприязненных отношений девушка произвела шесть выстрелов отцу в спину из боевого пистолета", — отмечает полиция.

На месте совершения преступления был обнаружен ряд доказательств и орудие убийства.

Полиция задержала подозреваемую в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ее поместили в изолятор временного содержания. Отмечается, что обстоятельства, при которых оружие попало в семью, устанавливаются.

Все обстоятельства преступления следователи расследуют в рамках производства по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Ранее "Телеграф" писал, что в Черкасской области ссора между двумя братьями-близнецами дошла до убийства. Так один из них несколько раз ударил ножом другого.