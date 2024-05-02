Застрелил 7-летнюю дочь, жену и себя? На Житомирщине нашли мертвыми военного с семьей (обновлено)

В полицию обратились коллеги главы семейства, когда тот перестал выходить на связь

В Житомирской области обнаружили мертвыми мужчину, его супругу и их 7-летнюю дочь. Предварительно, отец выстрелил в своего ребёнка, потом в жену, а затем покончил с собой.

Бездыханные тела нашли в их собственном доме в селе Полесское. Об этом в четверг, 2 мая, сообщили в полиции Житомирской области.

Как сообщают источники "Телеграфа", мужчина был военным. Правоохранители сообщают, что мужчина должен был заступить на суточное дежурство, но на службу не явился и на звонки не отвечал. Коллеги решили его навестить и пришли к нему домой. Там они увидели мертвой всю семью. О трагедии было сообщено в полицию.

"На место происшествия немедленно выехало руководство Главного управления полиции области, следователи, оперативники, криминалисты и судебно-медицинский эксперт", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что смерть 7-летней девочки, 43-летней женщины и 43-летнего мужчины наступила в результате огнестрельного ранения. Согласно одной из версий, мужчина застрелил ребенка, жену, а затем себя.

В настоящее время обстоятельства данного происшествия устанавливаются. По факту умышленного убийства начато уголовное производство. В полиции сообщили о назначении ряда экспертиз.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе безногий бездомный убил человека прямо посреди улицы. Он ударил свою жертву кухонным ножом.