Убил не ту: мужчина в Запорожье 15 лет строил план мести, но ошибся

Появились подробности убийства женщины в сквере Пограничников

Мужчина, который выстрелил в прохожую и покончил жизнь самоубийством в Александровском районе Запорожья, 15 лет планировал эту месть. Его жертва оказалась неслучайной. Однако в итоге он убил не того человека, за которым охотился.

Трагедия случилась 21 января 2024 в запорожском парке. Пострадавшая погибла от выстрела, а сам Владислав увидев полицию покончил жизнь самоубийством. Имена участников события изменены. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Как выяснилось, мужчина был женат на Ирине, которая занимала должность главы областной медико-социальной экспертной комиссии. Главврача медцентра Елену и медсестру Светлану задержала полиция по статьям о мошенничестве. Они якобы подделывали подписи, чтобы пациенты могли получить инвалидность.

Свидетелем по делу была Ирина. Тогда она сказала, что Елена подделала подписи и просила ее взять вину на себя и предлагала ей деньги.

"В 2000 году областной суд оправдал Елену, а медсестру Светлану осудили с испытательным сроком. Но Елена, несмотря на оправдательный приговор, решила отомстить Ирине. Она подошла к дому Ирины и Владислава и бросила в него бутылки с зажигательной смесью. Ирина и Владислав выжили. С тех пор мужчина уже сам решил отомстить Елене", — говорится в материале.

Владислав заказал убийство Елены в 2000 году. Он нашел двоих мужчин, которые должны были бросить в нее самодельное взрывное устройство. За это он обещал хорошую оплату. Однако его планы провалились. Мужчины были пьяны и самодельное устройство сработало раньше, чем женщина вышла из дома. Тогда их задержали правоохранители.

В ходе суда медсестра Светлана заявила, что Владислав действительно неоднократно угрожал Елене. Тогда мужчину осудили на 10 лет тюрьмы, а сообщники получили по 8. За то, что Светлана дала против него показания, он начал строить план мести. В 2008 году он вышел из тюрьмы и еще 15 лет после этого не совершал задуманное.

В сентябре 2023 года Владислав обзвонил все медицинские учреждения Запорожья и узнал, что Светлана работает в одном из них. Когда он вычислил больницу, то стал поджидать ее возле работы. Таким образом он отследил график своей будущей жертвы.

21 января мужчина приехал в район больницы на такси и попросил водителя подождать за углом. Спустя некоторое время таксист отвез его в сквер, где тот стал ждать свою жертву. Примерно в 9 часов утра Светлана вышла из автобуса и пошла через сквер в сторону своего дома, тогда Владимслав догнал ее и выстрелил в спину, а затем в голову. Далее он забрал у нее телефон телефон и сел на скамейку неподалеку. Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Тогда злоумышленник выстрелил себе в голову.

Следователи установили, что убитая женщина не имела никакого отношения к той драме, что разворачивалась в жизни Владислава. Простыми словами, он обознался.

Планируя месть он искал женщину, чья фамилия и инициалы совпадают с той, что свидетельствовала против него. Ориентируясь на это, он нашел и убил другого человека. Светлана, которую он искал, еще в 2022 году вышла замуж и сменила фамилию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Житомире молодой учитель набросился с ножом на подростков. Двоих он порезал, в результате чего один из пострадавших скончался.