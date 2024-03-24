Расстреливали в упор и добивали ножами: ИГИЛ опубликовал видео нападения своих террористов на подмосковный ТРЦ "Крокус"

Видео опубликовали ресурсы, связанные с террористами

Террористы из организации "Исламское государство Ирака и Леванта – Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К) опубликовали видео, которое сняли террористы во время нападения на подмосковный ТРЦ " Крокус Сити Холл ". Видеозапись, судя по всему, получена ими от одного из нападавших, снимавшего события на налобную камеру.

Видео опубликовали ресурсы, связанные с террористами, в частности информационное агентство "Амак", принадлежащее главному подразделению ИГИЛ. Видео в этой новости опубликовано не будет из соображений цензуры, однако желающие могут посмотреть его по ссылке.

На видео можно увидеть сцены расстрела и добивания раненых россиян в "Крокус Холле" – добивали их в том числе ножами. После этого террористы, судя по видеозаписи, безо всяких препятствий направились на выход из ТРЦ мимо многочисленных трупов.

В пятницу, 22 марта, в ТЦ "Crocus City Hall" якобы 5 террористов устроили стрельбу, в которой по состоянию на 14:00 24 марта погибли уже 174 человека. Утром 23 марта сообщили, что полиция РФ остановила автомобиль со стрелками из московского "Крокус Сити", часть из них скрылась. Задержаны четыре гражданина Таджикистана, они якобы пытались пересечь границу с Украиной.

"Телеграф" проанализировал, что о теракте в Crocus City Hall написали западные СМИ. Основная версия — за нападением на концертный зал стоит "Исламское государство-Хорасан", известная как ИГИЛ-К. Это филиал группировки, базирующийся в Афганистане. Но российский диктатор Владимир Путин и его окружение упорно пытаются обвинить Украину.