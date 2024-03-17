Наживался на детях: подросток из Киева создал "порнобизнес"

Полиция открыла уголовное производство

Подросток из Киева создал Телеграмм-канал, через который распространял запрещенные материалы, в том числе и порнографического характера. За удаление таких публикаций он потребовал деньги.

Как сообщила пресс-служба полиции Черкасской области, правоохранителям поступило сообщение от родителей о том, что в одном из Телеграмм-каналов распространены фотографии их детей и другая личная информация, в том числе и порнографического характера. После публикации таких постов с детей злоумышленник потребовал деньги за их удаление.

Сотрудники киберполиции совместно с правоохранителями Черкасского районного управления полиции во время проведения комплекса следственно-розыскных мероприятий установили личность правонарушителя. Им оказался 14-летний киевлянин.

По месту жительства подростка правоохранители провели санкционированный обыск. Следователи изъяли мобильный телефон, с которого осуществлялось администрирование Телеграм-канала и другие вещественные доказательства, подтверждающие факт совершенного правонарушения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Ранее "Телеграф" писал о том, что во Львовской области суд наказал школьника, который просматривал порно на уроке. В материалах дела отмечается, что ученик одного из лицеев во Львовской области включил на уроке информатики "видео для взрослых" и громко его комментировал и смеялся.