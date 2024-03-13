На Киевщине преступник поджог дом вместе со своими знакомыми внутри: одна из женщин погибла

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет

В Броварском районе Киевской области произошел масштабный пожар в одном из частных домов. На момент возникновения возгорания в комнатах находились люди, которые стали заложниками ситуации — дом умышленно поджег их собственный товарищ.

В результате происшествия, к сожалению, одна из женщин скончалась. Подробнее о произошедшем рассказали в пресс-службе Полиции Киевской области.

Так, спасатели получили информацию о том, что в городе Березань на Киевщине на территории частного дома произошел пожар. В ходе ликвидации возгорания в одной из комнат бойцы ГСЧС обнаружили бездыханное тело 42-летней женщины.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что здесь был совершен умышленный поджог.

В ходе проведения первоочередных оперативно-розыскных мериприятий удалось задержать и самого злоумышленника — им оказался 47-летний местный житель.

Злоумышленника оперативно задержали

Было установлено, что поджигатель распивал спиртные напитки в компании знакомых — двух женщин и мужчины. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора и фигурант вышел на улицу. В порыве гнева мужчина взял в гараже канистру с бензином и вернувшись, облил легковоспламеняющимся веществом помещение.

После, он умышленно поджог комнату в которой находились его знакомые. В результате этого начался пожар и 42-летняя женщина, к сожалению, скончалась на месте происшествия.

Злоумышленника задержали и доставили в изолятор временного содержания. Ему инкриминируют совершение умышленного убийства. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Следствие по данному делу продолжается.

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