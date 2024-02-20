Нанес 76 ударов ножом и отверткой: на Киевщине мужчина жестоко убил знакомого
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Личность злоумышленника оперативно установили и его задержали
На днях в Бучанском районе Киевской области произошло жестокое убийство 65-летнего мужчины. Окровавленный труп с множественными ножевыми ранениями был обнаружен в недостроенном здании в поселке Коцюбинское.
Как оказалось, на тяжкое преступление решился местный житель, который был приятелем убитого. О подробностях резонансного убийства рассказали в пресс-службе Полиции Киевской области.
Так, правоохранители получили сообщение о том, что в поселке Коцюбинское на Киевщине в помещении недостроя женщина обнаружила бездыханное тело знакомого бездомного.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следователи установили обстоятельства произошедшего. Как оказалось, на преступление пошел 51-летний местный житель. В тот роковой день мужчины употребляли спиртные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Злоумышленник нанес своему 65-летнему оппоненту множественные удары ножом и отверткой. От полученных травм потерпевший погиб на месте.
Стоит отметить, что специалисты насчитали на теле убитого 76 ран от ножа и отвертки.
Злоумышленник был оперативно задержан. Ему сообщили подозрение в совершении умышленного убийства. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве молодой парень зарезал соседа из-за громкой музыки. Злоумышленника удалось оперативно задержать — ему грозит многолетнее тюремное заключение.