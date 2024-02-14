На Киевщине под лед провалился ребенок: его тело обнаружили спустя сутки (фото)

На данный момент продолжается расследование обстоятельств трагедии

В среду, 14 февраля, в ставке, расположенном на территории села Масловка Киевской области, водолазы обнаружили бездыханное тело 11-летнего мальчика. Как оказалось, ребенок провалился под лед еще во вторник, 13 февраля, и его поиски продолжались на протяжении суток.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают следователи. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевщины.

Известно, что 11-летний мальчик вместе со своей 10-летней сестрой возвращался от бабушки. Дети, которые остались без присмотра взрослых, решили прогуляться по льду, который сковал местный ставок.

В какой-то момент тонкий лед треснул под ногами мальчика и ребенок оказался в ледяной воде. На место происшествия были вызваны спасатели, медики и правоохранители.

Поиски продолжались более суток

Поиски ребенка продолжались более суток и завершились лишь в среду, 14 февраля. К сожалению, мальчик погиб и его бездыханное тело удалось обнаружить спасателям в водах ставка.

Правоохранители Киевщины продолжают проводить проверку всех обстоятельств инцидента. На данный момент продолжается расследование по данному делу.

Трагедия произошла на территории села Масловка

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Оболонском районе столицы мужчина провалился под лед и его просто чудом удалось спасти. Свидетели произошедшего вызвали спасателей и медиков, которые оперативно прибыли на место ЧП.