Военный расстрелял своего командира в Николаевской области: СМИ сообщают подробности

Выстрелов было несколько

Николаевщину всколыхнуло трагическое событие – военнослужащий застрелил заместителя командира роты. Указывается, что после боец застрелился и сам.

Произошло чрезвычайное происшествие в поселке Березнеговатое в Николаевской области. Эту информацию в комментарии корреспонденту "НикВести" подтвердил руководитель Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрей Клепов.

Предварительно известно, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 7 января около 21:00. По данным специализированной прокуратуры, старшина роты 6 раз выстрелил в командира из собственного автомата.

"К сожалению, информация подтвердилась. В пгт Березнеговатое военнослужащий, старшина, произвел около 6 выстрелов из закрепленного за ним автомата у заместителя командира роты. На место был произведен выезд для осмотра, допрошены свидетели. Выясняем!, — рассказал Андрей Клепов.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, осуществляемое следственным управлением ГУНП Николаевской области. В то же время, процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Открыто уголовное производство по квалификации статьи 1 части 115 "Умышленное убийство". Следственные действия продолжаются.

Ранее "Телеграф" писал, что на временно оккупированной территории Херсонской области в одной из общин российские оккупанты на глазах родных убили ребенка. Это произошло в среду, 20 декабря.