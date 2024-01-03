В Иране подорвали процессию памяти генерала, ликвидированного США: погибших десятки (видео)

Четыре года назад, во время похорон Сулеймани, также погибло 50 человек

В среду, 3 января, в иранском городе Керман прогремел взрыв рядом с кладбищем, где похоронен генерал Касем Сулеймани, командовавший элитным спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции и был убит в Ираке в результате высокоточного авиаудара США четыре года назад. На памятную церемонию собралось множество людей, десятки погибли.

Сначала Аl Аrabiya сообщила о гибели 20 людей. Однако по последней информации, жертвами взрыва стали более 70 человек, еще около десяти получили ранения. По словам собеседника издания, иранского чиновника, произошел теракт.

Сулеймани, который более двух десятилетий возглавлял Силы "Кудс", зарубежное оперативное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР), был убит в результате авиаудара США в Ираке в январе 2020 года. Пентагон тогда подтвердил, что Сулеймани был убит по приказу президента США Дональда Трампа. Там подчеркнули, что удар был направлен на предотвращение дальнейших нападений со стороны Ирана.

Авиаудар по Сулеймани был нанесен спустя несколько дней после попытки протестующих в Багдаде взять штурмом американское посольство. В Вашингтоне заявили, что нападение на дипмиссию было совершено по распоряжению генерала Сулеймани. По информации американских военных, Касем Сулеймани и его спецподразделение несут ответственность за гибель сотен и ранения тысяч американских военных, а также военнослужащих международной коалиции, пишет ВВС.

Сулеймани, руководил спецподразделением "Аль-Кудс" и осуществлял операции за пределами Ирана. Он оказывал военную помощь группировкам ХАМАС и "Хезболла", а также президенту Сирии Башару Асаду.

Примечательно, что на церемонии прощания с Касемом Сулеймани также погибли люди. Тогда образовалась такая давка из-за большого количества собравшихся, что около 50 человек погибли и более 200 пострадали. Его похороны перенесли на другой день.

Как сообщал "Телеграф", пригороде Бейрута Даахе (Ливан), который контролируется группировкой "Хезболла" прогремел мощнейший взрыв, в ходе которого погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. После его гибели ХАМАС объявил о заморозке переговоров с Израилем.