Избили и выставили раздетой на балкон: в Николаеве пьяные родители поиздевались над 4-летней девочкой

Вероятно, ребенок был голоден и просил есть

В Николаеве нетрезвые родители поиздевались над четырехлетней дочерью: девочку избили и раздетую выгнали на балкон. Возможно, ребенок был голоден и просил есть.

Эта семья раньше не была на контроле у социальных служб. Об этом начальница Службы по делам детей Николаевского городского совета Юлия Кравченко сообщила на своей Facebook-странице.

"Какой надо быть сволочью, чтобы нажраться алкоголя и побить 4-летнюю девочку и почти голой выставить ее на балкон голодную... Видимо, ребенок не вовремя есть попросил, потому что голоден", ― написала Кравченко.

Сотрудники социальной службы выехали за ребенком. Кравченко написала, что ухудшение психического состояния из-за войны не является поводом для жестокого обращения с детьми.

Напомним, что в середине ноября 2023 года в Николаеве мать выгнала 12-летнего ребенка из дома. Поводом для этого стала ссора. Ребенок отказался помогать матери, и она выгнала дите в самой пижаме. Об инциденте Службе по делам детей сообщили соседи. Ребенка передали специалистам, а горе-мать ждет административная ответственность.

Ранее "Телеграф" писал о скандале в одном из государственных садов Киева. Воспитательница избила ребенка. Родители нашли у девочки на шее ссадины и обратились в правоохранительные органы.