Поставили на колени и расстреляли: казнь украинцев на Запорожском направлении попала на видео

Это уже далеко не первое такое преступление за последний месяц

Российские военные продолжают совершать преступления в Украине. В сети появилось очередное видео расстрела украинских защитников. Правоохранительные органы уже отреагировали.

О новом военном преступлении рассказал журналист Андрей Цаплиенко. Он опубликовал видео, на котором видно как троих мужчин в украинской военной форме поставили на колени и расстреляли практически в упор.

"За расстрелом пленных наблюдает человек в форме, стоящей за ними, вероятно, это российский военный, командующий казнью", — предположил журналист.

Данный видеоролик был снят с помощью дрона. По информации Цаплиенко, убитыми являются украинские десантники.

Внимание! Видео 18+.

На очередное преступление уже отреагировали в Офисе генерального прокурора. Там проинформировали, что открыли уголовное производство по факту нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Также там рассказали некоторые детали трагедии. По данным правоохранителей, это произошло в Запорожской области, неподалеку от Работино. Сообщается, что изначально оккупанты взяли в плен троих украинцев, но уже спустя час расстреляли.

В настоящий момент делом занялись специалисты СБУ. Они ведут досудебное расследование.

"Это очередной случай грубого нарушения страной-агрессором международного гуманитарного права по обращению с военнопленными", — говорится в сообщении.

Там также напомнили, что только за последний месяц россияне совершили сразу несколько таких преступлений. Одно из них произошло в Донецкой области. Тогда группа оккупантов безжалостно убила двух украинских военных, которые вышли сдаваться в плен без оружия.

Еще один кричащий случай произошел на линии фронта в Запорожской области. В тот раз россияне пошли в атаку на позиции ВСУ, прикрываясь безоружными украинскими пленными.

По всем этим фактам прокуратора ведет расследования. Там пообещали, что Россия понесет наказание за каждый такой случай.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты расстреляли украинского пленного за слова "Слава Украине".