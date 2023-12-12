Подорвался на двух гранатах? В Кропивницком посреди улицы погиб мужчина (видео)

Личность погибшего уже установили

В Кропивницком раздался взрыв посреди улицы. В результате него погиб мужчина.

Об этом сообщает "Суспільне". По данным журналистов, которые ссылаются на комментарий правоохранителей, инцидент произошел сегодня, 12 декабря. На одной из улиц местный мужчина 1986 года рождения погиб, вероятно, в результате срабатывания взрывного устройства.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Больше погибших и травмированных нет", — сказали журналистам в полиции.

В это же время в сети уже появляются видео с места событий. На них видно погибшего, который лежит посреди дороги. По слухам из местных пабликов, вероятно, речь идет о самоубийстве. Сообщается, что мужчина мог подорвать сам себя с помощью двух гранат.

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Напомним, ранее мы писали о том, что на Одесчине мужчина в военной форме взорвал бус из-за денег. В ходе конфликта с водителем транспортного средства нарушитель выдернул чеку и произошел взрыв. Пассажир грузовика получил телесные повреждения, а мужчина попытался скрыться. Увидеть фото, а также изучить детальную информацию с места событий вы можете, перейдя по ссылке.