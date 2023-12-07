Остались лужи крови: в Киеве мужчина получил серьезное ранение при странных обстоятельствах

Пострадавший потерял много крови и был доставлен в медучреждение

В Оболонском районе Киева произошло ЧП — во дворе многоэтажного дома прохожие обнаружили мужчину, который лежал на асфальте и истекал кровью. На место происшествия вызвали медиков скорой помощи, которые оперативно доставили пострадавшего в больницу.

О причинах произошедшего остается лишь догадываться. Об этом сообщили в Телеграм-канале "Киев оперативный".

Известно, что во дворе дома, расположенного по улице Зои Гайдай, 3 прохожие наткнулись на мужчину, который лежал в луже крови. Как оказалось, он получил ножевое ранение в область бедра.

Неравнодушные граждане вызвали "скорую" и передали пострадавшего в руки медиков. У мужчины наблюдалась значительная кровопотеря, а на асфальте остались лужи крови.

На асфальте остались лужи крови

Местные жители попытались найти очевидцев произошедшего, однако в соцсетях появилась информация о том, что мужчина сам упал и "по неосторожности" получил ранение бедра.

При каких обстоятельствах произошло падение и каким образом можно было получить такую глубокую рану — остается лишь догадываться. К счастью, мужчину успели доставить в больницу, где ему оказали медпомощь.

Сообщение в соцсети

Инцидент произошел по улице Зои Гайдай

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве жестоко убили военного: мужчине нанесли множественные ножевые ранения, а его труп обнаружили в водоеме (видео). В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили детали этого жестокого убийства.

Как оказалось, по дороге в больницу мужчина заехал к своему товарищу за документами. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора на почве долгов. В ходе конфликта оппонент военного достал нож и начал наносить своему товарищу множественные удары в область шеи, груди и головы.