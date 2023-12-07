Масштабное ДТП на Харьковщине: столкнулись микроавтобус, легковушка и грузовик, много погибших (фото)

Всех пострадавших госпитализировали

В Харьковской области недалеко от села Новопавловка Изюмского района случилось масштабное ДТП. В результате происшествия есть много погибших и пострадавших.

Об этом в четверг, 7 декабря, сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области. Отмечается, что на автодороге столкнулись легковушка, микроавтобус и грузовик.

На данный момент известно, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек. Еще пять получили различные травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

"Спасатели с помощью специального инструмента вырезали из изуродованных автомобилей пострадавших и тела погибших", — говорится в сообщении.

Село Новопавловка Изюмского района на карте

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства этого ДТП. Причина и виновник происшествия пока остаются неизвестными.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 5 декабря в Соломенском районе Киева произошло серьезное ДТП. Одно из авто слетело с дороги и влетела в бетонный столб. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Информации о пострадавших нет.