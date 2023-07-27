Наркотики, избиения и унижения: еще один военком попал в скандал в Украине

Все фигуранты дела были задержаны

В Украинской армии произошел очередной вопиющий случай издевательства над подчиненными. На этот раз рукоприкладством отличились чиновники Ровенского ТЦК и СП (бывш. военкомат).

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, по данным правоохранителей, местные полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного военкомата планирует доложить об их нарушениях во время службы.

Для противодействия своему подчиненному офицеры решили наказать его рукоприкладством — один из них бил его битой, а второй снимал на телефон. Чиновники также заставляли потерпевшего становиться на колени и вымаливать прощение.

"26 июля 2023 года работники ГБР провели 6 обысков по месту работы, проживания и в транспортных средствах руководителей центров комплектования. Были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, один из которых принадлежит потерпевшему. По месту жительства руководителя Ровенского областного ТЦК обнаружена бита, которой избивали мужчину. У руководителя Ровенского районного ТЦК и СП были изъяты 8 пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином, орудие для употребления наркотических веществ", — говорится в сообщении.

В настоящий момент офицеры были задержаны. Одного из них подозревают в незаконном хранении психотропных веществ в целях сбыта в больших размерах (до 10 лет с конфискацией). Второго в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (до 12 лет лишения свободы).

Военнослужащий также задержан. Инициировано обращение к следователю судьи об избрании задержанным меры пресечения и отстранении от должностей.

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Напомним, до этого в скандал попал военком из Одессы, у которого нашли имущества на миллионы.

Ранее "Телеграф" писал, что случаи рукоприкладства в армии в последнее время стали не единичными. Расследованием инцидентов занимаются компетентные органы.