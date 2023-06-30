Убил и положил тело на кровать, а сам пошел на работу: на Киевщине мужчина лишил жизни товарища

Подозреваемый нанес убитому около 15 ударов руками и ногами

В Киевской области будут судить мужчину, который до смерти забил соседа по комнате.

О деталях инцидента рассказали в Киевской областной прокуратуре.

Отмечается, что 16 апреля 2023 года в городе Вишневое в хостеле возник конфликт между двумя мужчинами. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый свалил соседа на пол и нанес ему около 15 ударов руками и ногами по телу, от которых он умер.

Чтобы скрыть совершенное преступление, мужчина положил тело убитого на кровать, накрыл его простыней и ушел на работу.

Подозреваемый в убийстве

"При процессуальном руководстве прокуроров Киево-Святошинской окружной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении мужчины по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", — сообщили правоохранители.

Обвиняемый находится под стражей.

Если вина подозреваемого будет подтверждена, то согласно ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о другом ужасном случае в Киевской области: мужчина из-за ревности лишил жизни свою знакомую.