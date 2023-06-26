Приревновал и убил: на Киевщине мужчина лишил жизни свою знакомую

Потерпевшая умерла от травматического шока

В Вышгородском районе Киевской области к 10 годам тюрьмы приговорен мужчина, который до смерти забил кулаками знакомую.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

"При поддерже публичного обвинения прокурорами Вышгородской окружной прокуратуры судом объявлен обвинительный приговор мужчине, который до смерти избил знакомую женщину (ч. 2 ст. 121 УК Украины)", — говорится в сообщении правоохранителей.

Прокуроры в суде доказали, что в одном из сел Вышгородского района в декабре 2022 между знакомыми на почве ревности возник конфликт.

Пользуясь преимуществом в физической силе, мужчина нанес женщине не менее 22 ударов кулаками по лицу и телу. Потерпевшая скончалась от травматического шока, развившегося от полученных телесных повреждений.

Суд поддержал позицию прокурора, признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание – 10 лет лишения свободы.

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