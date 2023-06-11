Не хотел признавать себя отцом: молодой человек задушил скотчем 19-летнюю беременную подругу

Лишив жизнь знакомую, убийца засыпал ее тело строительным мусором

В одном из сел Васильевского района в Запорожской области 23-летний мужчина во время ссоры жестоко убил беременную 19-летнюю знакомую, которая настаивала на его отцовстве.

Преступление произошло на временно оккупированной территории, сообщили в Запорожской областной прокуратуре.

"Прокуроры Васильевской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Васильевского района по факту совершения умышленного убийства женщины, которая находилась в состоянии беременности, о чем ему было точно известно (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что после полномасштабного вторжения россии на временно оккупированной территории одного из сел Васильевского района между ранее судимым 23-летним молодым человеком и его 19-летней знакомой возникла ссора.

"Беременная настаивала на отцовстве, что стало причиной лишения ее жизни. Во время конфликта обвиняемый обмотал шею девушки скотчем и сжимал его руками пока последняя не задохнулась", — отметили в пресс-службе.

С целью скрыть преступление убийца засыпал мусором тело умершей на территории домовладения, где выполнял ремонтные работы.

Специальное досудебное расследование по уголовному производству осуществляли следователи Васильевского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Ранее сообщалось о случае убийства в Днепропетровской области: мужчина задушил знакомую и выбросил ее обнаженное тело на улицу.