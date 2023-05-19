"Каким же существом нужно быть": под Киевом бывший педагог изнасиловал 4-летнюю девочку

В Киевской области мужчина изнасиловал ребенка, его уже задержали

В Броварах Киевской области произошел вопиющий инцидент — здесь 48-летний мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку.

Как сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов, злоумышленником оказался уроженец Бердянска, которого ранее судили за разбой и грабеж.

"Каким же существом нужно быть, чтобы совершать сексуальное насилие над 4-летней девочкой", — написал он.

Небытов также отметил, что преступление злоумышленник совершил минувшей ночью. Он добавил, что мужчину уже задержали.

"В то же время обращаюсь к родителям, не оставляйте малолетних детей без присмотра, тем более с малознакомыми вам людьми. Именно вы, прежде всего, ответственны за безопасность и благополучие своих дочерей и сыновей", — добавил он.

Как сообщили "ТСН" в полиции, ранее преступник имел отношение к сфере образования, хотя сейчас не является педагогом. Он преподавал, когда проживал в Бердянске. Отметим, что изначально в сети писали, что он является преподавателем одного из лицеев в Броварах.

"Происшествие случилось вчера в Броварах. Мать оставила четырехлетнюю девочку у подруги – ей нужно было к врачу. В дом, где находился ребенок, пришел знакомый их родственников. Он и изнасиловал ребенка, когда женщина отвлеклась. Она пришла в комнату услышав, что ребенок плачет. Это испугало насильника и он сбежал из квартиры", — сообщили в полиции Киевской области.

Ранее "Телеграф" писал, что на Буковине мужчина насиловал малолетнюю внучку.