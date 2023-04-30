Ударила любимого в грудь ножом: на Львовщине женщина убила младшего на 8 лет мужа
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За совершенное преступление женщину могут лишить свободы сроком от семи до пятнадцати лет
Во Львовской области спор между мужем и женой закончился смертью одного из них.
О деталях конфликта рассказали в Самборском отделе полиции ГУНП во Львовской области.
"28 апреля, около 17.20, в полицию поступило сообщение от медиков "скорой" о том, что в частном доме одного из сел Самборского района обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и другие сотрудники отделения полиции №2 Самборского районного отдела полиции. Правоохранители установили личность погибшего, 59-летнего владельца дома ", — говорится в сообщении правоохранителей.
Проведя расследование, полицейские установили, что к убийству мужа причастна его жена, 67-летняя жительница этого же села. Между супругами возник конфликт, в ходе которого женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла мужчине нож удар в грудную клетку. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Злоумышленница задержана в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось о трагедии, которая произошла под Краматорском: там мужчина из-за ревности убил кувалдой знакомого.