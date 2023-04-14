Черная неблагодарность: в Киеве мужчина зарезал хозяина квартиры, в которой временно проживал

Во время конфликта злоумышленник схватил со стола кухонный нож и ударил им собеседника в грудь

В страдающей от капризов непогоды столице правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который может быть причастен к убийству пенсионера в Голосеевском районе Киева. Во время ссоры злоумышленник ударил оппонента ножом в грудь.

Об этом сообщили в городском отделении Нацполиции.

"В полицию Киева поступило сообщение о том, что в квартире на переулке Керамическом обнаружен мужчина без признаков жизни. По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения и сотрудники управления уголовного розыска. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевым ранением", – говорится в сообщении правоохранителей.

Было установлено, что к убийству может быть причастен знакомый погибшего киевлянина.

"Мы выяснили, что подозреваемый временно проживал в квартире погибшего. Накануне мужчины распивали спиртные напитки, а затем начали ссориться. Во время конфликта злоумышленник схватил со стола кухонный нож и ударил им оппонента в грудь. От полученных травм 61-летний хозяин дома умер, а убийца скрылся", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители оперативно нашли и задержали жителя Киева, 1975 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Следующие пятнадцать лет он может провести за решеткой.

Ранее сообщалось о другом жестоком убийстве в столичном регионе: сын нанес родному отцу пять ударов ножом, от которых тот скончался.