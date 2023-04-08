Приревновал, облил бензином и поджег: под Киевом мужчина жестоко расправился с любимой

Во время возгорания женщина получила ожоги головы, шеи, туловища, рук, ног и дыхательных путей

Ревность нередко приводит к психологическим срывам в отношениях между людьми, а иногда и становится причиной трагических событий.

Еще одним доказательством этого факта стал случай, который произошел в городе Ирпень Киевской области – о нем рассказали в областном управлении Нацполиции.

"В полицию поступило сообщение о том, что мужчина облил бензином и поджег женщину. В состоянии тяжелого шока с ожогами головы, шеи, туловища, рук, ног и дыхательных путей пострадавшую госпитализировали в ожоговый центр столицы", — сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

Полицейские оперативно задержали сожителя умершей. Ее муж пояснил, что между ним и гражданской женой возникла ссора на почве ревности.

Во время конфликта он пошел в гараж, взял пластиковую бутылку с бензином, облил женщину и поджег.

По факту совершения умышленного убийства с особой жестокостью следователи направили обвинительный акт в суд [п. 4 ч. 2 ст. 115 УК].

За совершенное мужчине грозит пожизненное заключение.

Напомним, что ревность нередко приводит к тому, что даже люди благородных профессий – таких, как врачи или педагоги – становятся на криминальный путь, лишая жизни тех, кто, по их заблуждению, мешает личному счастью.