"Началось?": в центре Санкт-Петербурга мужчина расстрелял ОМОНовца из обреза (видео)

50-летнего стрелка уже задержали

В пятницу, 24 февраля, в самом центре российского Санкт-Петербурга неизвестный выстрелил в сотрудника ОМОНа из травматического оружия. Предварительно инцидент произошел у входа в метро "Гостиный двор". Пострадавшего с ранением в грудь отвезли в больницу.

Как пишет "Фонтанка", у входа на станцию метро один из прохожих начал вести себя крайне неадекватно, а когда его попытался задержать сотрудник ОМОНа, мужчина внезапно достал оружие и выстрелил в представителя охраны порядка.

Силовик с ранением в область грудной клетки оперативно госпитализировали. А россиянина, которым оказался 50-летний местный житель, был задержан на месте.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело, в рамках статьи "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Если вина стрелка будет доказана в судебном порядке, ему может грозить наказание в виде срока лишения свободы до 20 лет.

Что касается раненого сотрудника "органов", то его планируют наградить почетным знаком отличия.

В сети информация о ранениях ОМОНовца вызвала шквал саркастических шуток и "подколов" среди пользователей. Некоторые из них отмечают, что представитель силовой структуры еще и мало получил и хвалят стрелка. А есть и те, кто шутливо подчеркивает необходимость наградить раненого.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в российском городе Санкт-Петербург военкор Родион Северьянов открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы. Журналист поругался с дорожным рабочим, после чего выстрелил ему в голову из газового пистолета.