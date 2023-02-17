Когда смотришь, скачет адреналин: жесткое видео бойца ВСУ, отражающего российский штурм, поразило сеть

Воин использовал сразу три вида оружия

На фронте продолжаются ожесточенные бои украинских воинов против российских оккупантов. Наши герои прилагают немыслимые усилия, чтобы защитить родину от захватчиков. Одним из подтверждений этих слов является новое видео, которое появилось в сети.

На опубликованных кадрах можно увидеть настоящий ожесточенный бой от первого лица. Украинский герой, отбивая штурм россиян из окопа и находясь в настоящей "мясорубке" не растерялся и не испугался, а продолжил мужественно сражаться.

Воин использовал сразу три вида оружия и умело ликвидировал, по меньшей мере, двух оккупантов.

Все это уместилось всего на нескольких секундах уникального видео, показывающем с чем ежедневно приходится сталкиваться нашим бойцам по всей линии фронта.

Внимание! На видео присутствуют кадры с насилием. Не рекомендуется к просмотру людям с ослабленной психикой — 18+

Многих наших соотечественников поразило видео, которое как они отметили, напоминает кадры из голливудского блокбастера или видеоигры.

Напомним, ранее мы писали о том, что бойцы ССО выложили яркое видео. На нем можно увидеть высадку на Змеиный и другие исторические кадры.

Также мы сообщали о том, что украинский воин выжил в бою благодаря своему автомату, который его прикрыл.