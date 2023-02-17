Затащил коллегу на склад и там изнасиловал: в Киеве в одной из компаний произошел печальный инцидент

22-летнему фигуранту дела грозит до пяти лет лишения свободы

В столичном регионе в прошедший четверг помимо трагедии в Броварах случилось еще одно происшествие: в Киеве пострадала заробитчанка из Винницы, которую изнасиловал коллега по работе.

О случившемся рассказали в Деснянском управления полиции.

Сообщается, что к правоохранителям от врачей поступило сообщение о том, что к ним обратилась женщина,1998 года рождения, которая рассказала, что стала жертвой изнасилования. Девушка сообщила, что правонарушение в произошло в здании по улице Свято-Троицкой.

По указанному адресу была отправлена следственно-оперативная группа.

"Мы выяснили, что 24-летняя уроженка Винницкой области работала с задержанным на одном предприятии. Сотрудники выполняли работу на первом этаже здания, а жили на втором. В ходе совместного отдыха, после рабочего дня, подвыпивший мужчина начал приставать к коллеге, затащил ее в складское помещение и изнасиловал", — рассказал начальник Деснянского управления полиции Зураб Меликидзе.

На месте преступления

По его словам, в ходе отработки преступления оперативники установили причастного к преступлению мужчину. Им оказался ранее не судимый уроженец Киевской области 2000-го года рождения, которого следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"В ходе первоочередных следственных действий полицейские обнаружили и изъяли доказательства совершения преступления", — сообщил полковник полиции.

По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование. Задержанному сообщено о подозрении. Судом решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. За совершенное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что подобный инцидент произошел в столице в декабре: тогда девушка пришла в гости к крестному отцу и стала жертвой изнасилования.