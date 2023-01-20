Издевался и бил, а затем убил: под Харьковом мужчина лишил жизни родную мать

Обвиняемый искал повод для ссоры с матерью, а когда разгорелся конфликт, пырнул ее ножом в живот

В Харьковской области, где ранее мужчина зарезал возлюбленную и сбежал от наказания в путинскую россию, разыгралась еще одна драма: в городе Краснограде мужчина убил родную мать.

О печальном инциденте рассказали в Красноградской окружной прокуратуре.

Согласно информации правоохранителей, в сентябре 2022 года прозвучал "тревожный звоночек": после жалобы матери мужчина привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия. Однако предупреждение не помогло, и он в очередной раз нарушил закон — уже с трагическими последствиями.

Так, 13 сентября, находясь дома, обвиняемый стал искать поводы для ссоры с матерью, и затем в ходе конфликта выхватил нож и ударим им женщину в живот. От полученных ран она скончалась на месте.

В приговоре Красноградского районного суда он признан виновным в убийстве, и по истечение срока для подачи апелляции отправится за решетку на 8 лет.

Ранее рассказывалось о еще одном диком случае отношения к родному человеку: под Тернополем осудили мужчину, который насиловал родную мать.