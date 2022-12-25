Пригласил в гости и застрелил: под Одессой парень по неосторожности убил 22-летнюю знакомую

Ружье якобы неожиданно выстрелило

В Одессе поход в гости к односельчанину закончился смертью девушки: ей в голову выстрелил молодой человек.

Об инциденте рассказали в областном отделении Нацполиции.

Событие произошло 24 декабря в два часа ночи по месту жительства парня. Он сам позвонил в полицию и сообщил о том, что по собственной неосторожности застрелил знакомую.

Прибыв по указанному заявителем адресу, правоохранители выяснили, что молодой человек накануне пригласил девушку к себе в гости и после употребления слабоалкогольных напитков начал показывать ей охотничье ружье. И якобы по неосторожности произвел выстрел.

В итоге гостья получила ранение, которое несовместимо с жизнью.

В настоящее время молодой человек задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Полицейские изъяли с места преступления оружие и направили его на экспертизу, где установили, что ружье зарегистрировано на отчима задержанного, который сейчас находится за границей.

Следователями начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Киеве поход в гости закончился для девушки изнасилованием.