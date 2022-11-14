Ударил ножом прямо в сердце: на Закарпатье мужчина убил родного сына

Убийство произошло после конфликта на бытовой почве

В пережившем выходки пиромана Закарпатье убили молодого человека, и убийцей, скорее всего, является его отец.

Об этом сообщили в прокуратуре области.

Согласно информации правоохранителей, несколько дней назад в одном из частных домов на станции Оса недалеко от поселка Воловец было обнаружено тело молодого человека с явными признаками насильственной смерти.

Прибывшие на место предполагаемого убийства следователи и эксперты-криминалисты провели первоочередные следственные действия и установили, что к убийству 28-летнего мужчины может быть причастен его отец.

Было выяснено, что в тот злополучный вечер между близкими родственниками возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого отец схватил нож и нанес сыну удар в область сердца. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Орудие убийства

Полицейские изъяли на месте происшествия орудие преступления – нож. Сам же фигурант дела был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

По указанному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). За совершенное задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее конфликт между отцом и сыном произошел в Днепре, и закончился смертью старшего мужчины. Поводом для него стали споры о политике кремлевского диктатора путина.