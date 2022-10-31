Убил лопатой и решил "спрятать" тело на улице: в Краматорске спор двух мужчин закончился трагедией

Краматорчанин решил применить в дискуссии "весомый" аргумент

В находящемся почти в эпицентре военных действий городе Краматорске на днях произошло убийство местного жителя, при этом пострадал он не от рук пришлых российских оккупантов, а от действий своего земляка.

Об инциденте рассказали в районном отделении Нацполиции.

По информации правоохранителей, пару дней назад идущие на работу люди обнаружили на улице тело мужчины со следами насильственной смерти и позвонили в полицию.

Прибыв на место инцидента, полицейские обнаружили возле тела следы от колес тележки. Пойдя по ним, правоохранители прибыли к дому, владелец которого, как оказалось впоследствии, имеет прямое отношение к преступлению.

В ходе бесед с полицией мужчина сознался, что накануне к нему действительно заходил знакомый, с которым они говорили о политике и поссорились. Находясь в нетрезвом состоянии, он решил прибегнуть к последнему аргументу в споре: взяв черенок от лопаты, подошел к гостю сзади и нанес несколько ударов тому по голове.

Ближе к утру, осознав тяжесть содеянного, краматорчанин решил избавиться от тела убитого человека: поместив труп в тачку, он вывез за пределы двора и оставил посреди улицы.

В настоящее время правонарушитель заключен под стражу, ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства – наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Дальнейшую судьбу жителя Донецкой области решит суд.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Одессе посреди улицы убили полицейского.