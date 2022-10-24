Полиция задержала сумчанина, лишившего жизни "политического оппонента"

Похоже, нападение злобного русского врага принесло в пограничную Сумскую область всплеск агрессивных настроений: обострились отношения не только между родственниками, но и между людьми, которые до этого мирно сосуществовали десятилетиями рядом – соседями.

Такой вывод можно сделать из сообщения полиции области, который правоохранители разместили в социальной сети.

Согласно ему, в субботу, 22 октября, около восьми вечера, в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир города мужчина зарезал соседа по лестничной площадке.

Приехав на место происшествия, следственно-оперативная группа полиции выяснила, что во время совместного распития спиртного между 75-летним мужчиной и его 65-летним соседом внезапно возникла ссора относительно международной политики и отношений с государством-агрессором.

В ходе дискуссии о том, "ху из мистер путин" один из мужчин не удержался от рукоприкладства и решил доказать свою правоту ножом.

Вытащив остро заточенный предмет, он нанес им собеседнику несколько ударов, от которых тот скончался.

На месте трагедии

Конечно, стала ли причиной убийства именно дискуссия о кремлевском фюрере, пока что не известно – это установит суд, однако, скорее всего, обсуждались именно отношения с государством-агрессором.

В итоге полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается", — сказано в сухом полицейском протоколе.

Остается только надеяться, что произошедшее охладит настроения сторонников "кухонных дискуссий" со смертельным исходом – ведь истину в том, "ху из мистер путин" наверняка сможет установить только Международный трибунал в Гааге. Который наверняка отправит путина, гиркина и других международных преступников вслед за русским кораблем на тюремные нары и "еще куда подальше".

Напомним, что причиной для убийства иногда становится не только международная политика, но и семейная жизнь, что не может не вызывать сожаления.