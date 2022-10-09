Нанес колото-резаные раны в область шеи: в Ровенской области мужчина убил соседа

68-летнему злоумышленнику может грозить до 15 лет за решеткой

В Ровенской области, где в сентябре была найдена повешенной местная жительница, на днях произошел новый криминальный инцидент: мужчина убил соседа.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Отмечается, что пятого октября между 68-летним злоумышленником и его 52-летним односельчанином произошел конфликт, в хотя которого подозреваемый нанес колото-резаные раны в область шеи потерпевшего. От полученных травм тот скончался на месте.

Сам же злоумышленник, испугавшись содеянного, выбежал из дома и начал кричать, что убил человека.

Предполагаемое место убийства

После выяснения обстоятельств инцидента следователи сообщили 68-летнему жителю села Липное о подозрении в совершении умышленного убийства.

На днях состоялось заседание суда, который рассмотрел ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Несмотря на признание злоумышленником своей вины, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о другом инциденте, который произошел во Львовской области: мужчина убил родную сестру, нанеся ей удар кирпичом, а затем поленом.