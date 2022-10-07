Умер на руках у жены: в Луцке на рынке зарезали мужчину

Перед смертью тяжело раненный мужчина успел сообщить имя предполагаемого убийцы

После происшествия в скандальном "реабилитационном центре" Луцка этот областной центр всколыхнуло новое событие: на днях на территории рынка "Северный" произошло убийство.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Правоохранители отмечают, что 4 октября на рынке появился окровавленный мужчина. Он направился к супруге, которая торгует мясом, и сообщил ей, что его ранили неподалеку, и даже назвал имя предполагаемого убийцы. После этого 50-летний мужчина скончался.

На месте предполагаемого убийства

Ориентируясь на полученную информацию, полиция начала поиск предполагаемого убийцы, который продолжался в течение 5 часов.

Подозреваемый скрывался, сменил несколько мест обитания, передвигался на различных видах транспорта, но и итоге был задержан. Обидчиком убитого оказался 42-летний житель Луцка.

Следственный эксперимент на рынке

В четверг, 6 октября, состоялся суд, который избрал меру пресечения задержанному – содержание под стражей в течение 60 суток. Следствие по делу продолжается.

Напомним о другом событии, которое произошло также в четверг – в Таиланде бывший коп ворвался в детсад и расстрелял его воспитанников.