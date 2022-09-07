"Есть следы пыток": рф вернула тело британского волонтера, якобы умершего от стресса в плену

Российские оккупанты, похоже, пытали британца

В среду, 7 сентября, на 196-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что россия вернула тело замученного британского волонтера Пола Ури.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook. Он отметил, что на теле Пола обнаружены многочисленные порезы и следы пыток.

Лубинец добавил, что в июле 2022 года пропагандисты сообщали о гибели Пола Ури якобы "в результате болезни и стресса", а 7 сентября боевики "ДНР" передали изуродованное тело волонтера, который незаконно находился в плену с апреля по июль. Окончательно причину смерти Ури подтвердит судмедэкспертиза.

"Отсутствуют части тела, многочисленные порезы и следы пыток: россия вернула тело британского волонтера Пола Ури. Как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, я уже сегодня могу ответственно говорить о том, что такая смерть была насильственной. Человек просто не может выдержать такие пытки. Я видел фото тела погибшего и у любого, кто это увидит, сомнений не останется.

Убийство волонтера Пола Ури из-за пыток – военное преступление, которое станет еще одним доказательством во время трибунала над российским политическим и военным руководством. Доказательством в трибунале для путина", — заявил Лубинец.

Дмитрий Лубинец считает, что россияне убили британского волонтера

Напомним, что британцы Пол Ури и Дилан Гилл были захвачены российскими солдатами в конце апреля 2022 года рядом с Днепрорудным в Запорожской области, когда осуществляли свою деятельность как волонтеры, участвуя в эвакуации исключительно мирного населения из зоны активных боевых действий. Гилл пока находится в заключении, а боевики "ДНР" обвиняют его в наемничестве вместе с другими четырьмя иностранцами — Эндрю Гиллом и Джоном Хардингом из Великобритании, Векославом Пребигом из Хорватии и Матиасом Густавссоном из Швеции.

Напомним, боевики "ДНР" заявляли, что Пол якобы был профессиональным военным. При этом у него было слабое здоровье: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и поражение дыхательной системы.

Ранее сообщалось, террористы "ДНР" приговорили иностранных добровольцев ВСУ к смертной казни.