Удар по пленным украинцам в Еленовке: появилось заявление рф и первые реакции в Украине

россия обвиняет украинские ВС в ударе по своим же пленным военным

В пятницу, 29 июля, пропагандисты обвинили Вооруженные Силы Украины в ударе по колонии, расположенной в селе Еленовка на Донетчине, где находились украинские военнопленные, включая бойцов "Азова". По заявлению российского минобороны, в результате якобы обстрела из реактивных систем залпового огня HIMARS было убито более 40 украинских военных, еще 75 получили ранения. Позже боевики "ДНР" заявили, что число жертв увеличилось до 53 человек.

Последствия удара по изолятору в Оленовке

Прокремлевское издание "риа новости", ссылаясь на утверждения российского ведомства, пишет, что кроме пленных украинцев ранения получили еще восемь работников изолятора.

"Сейчас большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Эта кричащая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются", — заявляют в минобороны рф.

Как позже заявил террорист денис пушилин, комментируя якобы удар ВСУ по тюрьме в Еленовке, обстрел изолятора "был умышленным" и якобы мог начаться из-за того, что украинские бойцы "начали свидетельствовать".

В сети уже появилось первое видео последствий ночного обстрела изолятора в Донецкой области, в котором пропагандисты обвинили украинцев:

В Украине уже успели отреагировать на абсурдные обвинения россиян. В частности, народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале привел несколько фактов, почему заявления российской стороны неправдивы и подчеркнул, что ответ на эти действия будет очень жестоким.

"Относительно так называемых "обстрелов" в Еленовке. Просто факты.

1. Вчера было то ужасное видео с пыткой над нашим солдатом.

2. Сегодня русские подонки (вместе с шарием) рассказывают об обстрелах наших героев.

Вот вам и ответ. Если это не просто медийная спецоперация, а они там реально убили наших пленных, ответ будет жестким. Очень жесткой", — написал он.

Кроме того, заявления пропагандистов прокомментировал экс-замминистра МВД Украины Антон Геращенко. По его словам, ВСУ никогда бы не стали стрелять по местам, где находятся украинские пленные и назвал заявления россии очередным фейком.

"Если это окажется правдой, то очевидно, что убийство украинских пленных — это еще одно ужасное и циничное преступление путина и его подельников. Смерть фашистским оккупантам!", — подытожил он.

Также свое мнение по поводу якобы обстрела со стороны Украины по своим же пленным военным выразил и советник мэра многострадального города Мариуполя Петр Андрющенко, заявив, что это очередная ложь роспропаганды.

"Очередная российская ложь. Пока нет точной информации, но линия фронта не позволяет нанести артудар по Еленовке ничем, кроме HIMARS и понятно, что зачем? Учитывая показания пленных и освобожденных из фильтрационной тюрьмы в Еленовке о пытках и казнях россиян наших украинцев после вчерашнего видео о пытках и убийстве украинского пленника это может быть только одно — очередное уничтожение доказательств военных преступлений. Бесчеловечности у россиян на это хватит", — говорится в тексте публикации чиновника.

Также он подчеркнул, что не стоит делать поспешных выводов, а все же дождаться подробностей и напомнил, что в тюрьмах на территории "днр" могут находиться не только бойцы "Азова", но и не менее 10 тысяч гражданских мариупольцев.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россия находится в поиске новых союзников для своих кровавых действий, нарушающих все действующие нормы международного права и приведшей главные заявления главы мид рф сергея лаврова, недавно побывавшего в африканском турне.