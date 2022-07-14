"Я хочу, чтобы это увидели. Убийц нужно остановить": Ермак показал страшное фото из Винницы

Глава ОП призвал мир как можно быстрее признать Россию страной-спонсором терроризма

Фото ребенка, погибшего от сегодняшней российской ракетной атаки на Винницу, облетело соцсети. Поделиться страшным снимком решил и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Я хочу, чтобы это фото увидели люди, принимающие решение о признании россии страной-спонсором терроризма", — написал он в телеграм-канале.

Ермак подчеркнул, что в зоне попадания не было ни одного военного объекта, в то время как были офисный центр, остановка общественного транспорта и медицинская клиника. По обновленным данным от Генпрокуратуры, среди 17 погибших в результате попадания российских ракет в Виннице двое – дети. А разрушения получили административные, офисные и жилые помещения – полностью гражданские здания. В Офисе президента уже говорят о 20 погибших.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал атаку на Винницу открытым террористическим актом, а россию – страной-террористом.

На Западе чуть ли не с начала войны идут споры о присвоении россии статуса страны-спонсора терроризма. Многие политики вслух признают этот факт. Но оформить статус официально те же США никак не отважатся. Украина продолжает собирать показания и доказательства, чтобы ускорить этот процесс.

Как сообщал "Телеграф", ракетный удар пришелся в район винницкого Дома офицеров и дома быта "Юбилейный". На месте продолжают работать спасатели. Власти не исключают, что число погибших может существенно возрасти из-за того, что в зоне поражения находится клиника, в которой находились люди.