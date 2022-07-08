Покушение на экс-премьера Японии: появились видео и новые подробности о стрелке

Политик упал замертво после двух выстрелов

Покушение на бывшего главу японского правительства Синдзо Абэ стало одной из главных тем пятницы, 8 июля. Как известно, после двух пуль, пущенных в спину во время выступления политика в города Нара, тот потерял сознание и потерял много крови. На данный момент личность стрелка установлена, а за состояние здоровье Абэ переживает огромное количество людей по всему миру.

Согласно последней информации, поданной изданием Kyodo, несмотря на экстренное медицинское вмешательство, бывший японский премьер не подает признаков жизни. Одна из пуль попала ему в грудь, вторая — в правую сторону шеи. К врачам его доставляли сначала "скорой", а затем на вертолете.

Предварительно сообщается, что стрелком стал 40-летний Тецуя Ямагами, экс-моряк Сил самообороны Японии. Есть предположение, что он был настолько недоволен политикой Абэ, что решился на его убийство.

Видео с моментом покушения очень быстро появилось в сети.

Сейчас состояние политика оценивается как критическое.

Напомним, что свои полномочия, как премьер, Синдзо Абэ сложил еще в 2020 году — по причине состояния здоровья.

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