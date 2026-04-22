Сбежавшие во время теракта в Киеве полицейские вышли на свободу: как так произошло

Прокуратура настаивала на заключении под стражей

За обоих полицейских — Михаила Дробницкого и Анну Дудину, которые убежали по время теракта в Киеве, внесли залог в размере 266 240 грн. До этого адвокат подозреваемых Михаил Баховский сообщал, что сторона защиты готовит апелляции на меры пресечения и собирает средства для внесения залога.

Об этом в среду, 22 апреля, сообщает "Суспільне", ссылаясь на информацию от Киевской городской прокуратуры.

Накануне, 21 апреля, суд назначил полицейским содержание под стражей с правом внесения залога размером 266 240 грн. для каждого. Прокуратура настаивала на заключении под стражей, учитывая тяжесть последствий и общественный резонанс дела. Сторона обвинения будет изучать полный текст решения для определения дальнейших процессуальных действий.

Михаил Дробницкий.

Анну Дудина.

Теракт в Киеве — предыстория

Примерно в 17 часов 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу по людям. 58-летний уроженец Москвы убил четырех человек, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета и удерживал заложников. По предварительным данным, он использовал автоматическое оружие.

На место прибыл прокурор города Киева. В ходе штурма спецподразделением КОРД стрелок ликвидирован.

В результате стрельбы шесть человек погибли и 14 ранены, среди которых ребенок. СБУ квалифицирует расстрел гражданских как теракт.

В Киевской прокуратуре сообщили, что по факту расстрела гражданских и захвата заложников начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, приведший к гибели людей.

Как пишет "Украинская правда", имя стрелка – Васильченков Дмитрий Васильевич, дата рождения – 21.04.1968. Он родился в Москве, но имеет гражданство Украины. Раньше проживал в Бахмуте Донецкой области, затем — в Голосеевском районе Киева.

Что произошло во время теракта

В Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили, что на момент прибытия правоохранители видели раненого ребенка и двоих взрослых с огнестрельными ранениями, которым прохожие пытались оказать помощь.

"Полицейские были осведомлены о вооруженном нападающем и реальной угрозе жизни людей. Закон разрешал им применить табельное оружие без предупреждения, чтобы прекратить вооруженное нападение", — написали в пресс-службе ГБР.

Однако копы не применили оружие и не сделали ничего для прекращения стрельбы.

"Вместо этого экипаж покинул место происшествия, фактически оставив раненых и других людей без защиты. Из-за этого нападавшего вовремя не остановили. В течение нескольких часов вооруженный мужчина убил шестерых человек, еще один человек скончался в больнице", — говорится в публикации.

Сеть облетело новое видео побега полицейских. На нем видно, как пострадавший 11-летний мальчик просит не помогать ему, а спасти папу. Как известно, отец ребенка погиб, а мать находится в тяжелом состоянии в больнице.

Какое наказание грозит копам

Полицейским объявили подозрение в служебной халатности, повлекшей смерть людей (по ч. 3 ст. 367 УК Украины). Им может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. Добавим, что, по данным "Суспильного", патрульных не задерживали после происшествия.

В ДБР подчеркнули, что закон разрешал полицейским применить оружие в отношении нападающего. Копы были осведомлены о том, что едут на вызов из-за стрельбы и что есть угроза для людей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков подал в отставку из-за действий своих подчиненных во время теракта в Голосеевском районе города Киева.