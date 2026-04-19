Мужчина начал стрельбу после ссоры: появились новые детали теракта в Киеве (фото, видео)

Мотивы преступления выясняются

В Киеве мужчина открыл стрельбу по людям, есть погибшие и раненые. Полиция ликвидировала стрелка во время спецоперации по его задержанию.

По предварительной информации, 6 человек погибли, еще 14 ранены, среди них ребенок. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Воскресенье, 19 апреля

18:00 Главное с брифинга по теракту в Киеве 18 апреля:

Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что действия двух прибывших по вызову полицейских были "позорным и ненадлежащим поведением".

По поручению главы МВД назначено служебное расследование в центральном аппарате. Полицейских отстранили от исполнения обязанностей, материалы передают в ДБР. Бюро уже внесло уголовное производство в отношении полицейских.

Руководитель департамента патрульной полиции Евгений Жуков заявил, что патрульные "плохо сориентировались и оставили в опасности раненых гражданских людей", назвал это "очень позорным поступком" и сообщил, что подал рапорт на увольнение с должности начальника департамента патрульной полиции.

Вызов поступил в 16:32 о конфликте между гражданами на улице. Полицейские поначалу ехали "на бытовую ссору".

У мужчины был при себе травматический пистолет, произвел выстрелы в сторону соседа, после чего забежал в квартиру, взял другое оружие, поджег квартиру, облив ее жидкостью, и пошел в супермаркет.

Прибывшие на место патрульные услышали выстрелы, оставили авто возле дома и побежали к подъезду. Там сидел ребенок, женщина и лежал мужчина. Полицейская подошла к ребенку, увидела ранение головы, после чего решила бежать за аптечкой.

В этот момент начались выстрелы, женщина кричала, что на подъезде человек с оружием. Полицейские начали бежать в служебный автомобиль. По словам руководства, полицейский должен был достать оружие, произвести упреждающий выстрел вверх, а при наличии угрозы — применить его, но не сделал этого.

Мужчина-полицейский работает с 2024 года, его коллега-полицейский — с 2015 года.

По словам Выговского, нападающий — уроженец Москвы, служил в ВСУ с 1992 года, преимущественно в Одесском регионе, в автомобильных войсках. В 2005 году ушел на пенсию, после этого уезжал в РФ, в 2017 году вернулся и проживал в Бахмуте.

В соцсетях, по словам полиции, у него были "достаточно негативные" сообщения, "нельзя сказать, что у него была позиция украинца".

Соседи характеризовали его как "скрытого человека". Родственников у него, по словам полиции, нет.

Ранее он привлекался к ответственности за нанесение легких телесных повреждений, но в суде примирился с жертвой, поэтому производство было закрыто. Это не явилось основанием для отмены разрешения на оружие.

Справку по продлению разрешения на оружие он получил 15 декабря 2025 года. Полиция будет проверять медучреждение и обстоятельства выдачи документа.

В супермаркете с ним вели переговоры около 40 минут. Конкретных требований он не выдвигал, просил только, чтобы к нему подошел один полицейский для переговоров, направлял оружие на работников и посетителей.

После этого спецподразделение КОРД "оперативно, быстро и согласно алгоритмам" ликвидировало нападающего.

17:30 Бытовой конфликт перерос в теракт в Киеве: стрелок открыл огонь после ссоры с соседом, — глава Нацполиции Выговский. Мужчина во время конфликта выстрелил в соседа из травматического пистолета, после чего вернулся в квартиру, поджег ее и взял огнестрельное оружие.

Правоохранители выехали по вызову из-за бытовой ссоры, но уже по дороге получили информацию, что на месте есть стрелок. Когда полицейские подошли к ребенку и собирались вернуться к автомобилю за аптечкой, раздались выстрелы — этот момент зафиксировали камеры.

Начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков подал в отставку после вчерашних действий подчиненных во время вызова в Голосеевском районе.

13:30 Информация о смерти матери 12-летнего мальчика в результате стрельбы в Киеве не соответствует действительности. Об этом "Суспільному" сообщила директор ДОЗ КГГА Мостепан. По ее словам, женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

11:40 Журналисты "Суспільного" показали, как выглядит квартира мужчины, устроившего вчера стрельбу в Киеве. Ранее сообщалось, что стрелок сначала поджег, вероятно, свою квартиру, а уже потом открыл огонь.

11:00 Председатель Нацполиции Иван Выговский заявил, что сотрудники полиции были отстранены от исполнения служебных обязанностей на период служебного расследования и проверки их действий во время теракта в Киеве.

10:10 В сети появились кадры, на которых видно, как полицейские убегают от стрелка вместе с гражданскими.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уже отреагировал. Он дал поручение главе Нацполиции провести служебное расследование действий правоохранителей во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в ГБР.

Суббота, 18 апреля

21:00 Мальчик, который сейчас в больнице с огнестрельными ранениями, остался без родителей – генпрокурор. Его отца и маму убил террорист. Мужчина скончался на месте происшествия, а женщина от полученных ран погибла в больнице.

20:46 Стрельба в Киеве была квалифицирована как теракт.

20:35 Террорист — бывший украинский военный. Он служил до 2004 года в Донецкой области, пишет журналист Глагола. После 2022 года снова проходил службу в украинской армии.

20:00 Информация о службе террориста в российской армии не подтвердилась, пишет нардеп Гончаренко.

Отметим, ранее было известно, что имя мужа – Васильченко Дмитрий Васильевич, дата рождения – 21.04.1968. Он родился в Москве, но имеет гражданство Украины. Раньше проживал в Бахмуте Донецкой области, затем — в Голосеевском районе Киева.

Журналист Виталий Глагола добавил, что стрелок в Киеве мог быть связан с РФ. Он использовал электронные почты с аббревиатурой "VDV" (воздушно-десантные войска РФ), а также, по открытым источникам, упоминался в пророссийских пабликах и якобы делал донаты на "СВО".

Также сообщается, что он проходил службу в российской воинской части №30274 и на опубликованных фото якобы снят в военной форме со званием подполковника РФ.

Дмитрий Васильченков работал в российском "МЧС Крыма". У него было гражданство как России, так и Украины, добавил журналист Глагола.

19:09 Виталий Кличко уточнил, что в больнице скончалась женщина, раненная террористом. Таким образом, количество жертв возросло до 6 человек.

"По информации медиков, в результате стрельбы на улице и в супермаркете в Голосеевском районе Киева погибли пять человек. Также только что в больнице скончалась женщина, которая была в числе 10-ти госпитализированных раненых стрелком. Ее личность устанавливают, женщине было около 30 лет. То есть, в общей сложности в результате стрельбы уже шесть погибших. Также медики оказали помощь на месте 6 пострадавшим. В частности, и четырехмесячному ребенку, отравившемуся угарным газом в квартире рядом с тем, которого до трагедии на улице и в супермаркете поджег стрелок. От госпитализации родители ребенка отказались", – написал Кличко.

18:30 Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, все обстоятельства теракта выясняются.

"Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о ликвидации в Киеве нападающего, который открыл огонь по обычным людям. Все обстоятельства выясняются. Сейчас известно о 5 погибших. Мои соболезнования родным и близким. На сегодняшний день 10 человек госпитализированы с ранениями и травмами. Всем оказывается необходимая помощь. Четырех заложников удалось спасти. Рассчитываем на оперативное расследование. Работают следователи Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Поручил министру внутренних дел и главе Национальной полиции Украины предоставить обществу всю проверенную информацию по этому делу", — написал Зеленский.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о еще пятерых раненых в Голосеевском районе. Таким образом, количество пострадавших выросло до 15 человек.

"Еще пятеро пострадавших в Голосеевском районе. До этого медики госпитализировали 10 раненых. По предварительной информации, в помещении супермаркета есть погибшие", – написал Кличко.

18:12 Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что спецназовцы КОРД провели штурм магазина, где находился террорист. В ходе операции его ликвидировали.

"Стрелок в Киеве был ликвидирован во время задержания. Спецназовцы КОРДа Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания. Перед этим с ним пытались контактировать переговорщики. Число жертв нападающего уточняется. Есть погибшие и раненые", – написал Клименко.

По словам Клименко, переговоры продолжались 40 минут. Но нападавший не выдвигал никаких условий и после убийства одного из заложников было принято решение о ликвидации.

18:00 Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Голосеевском районе погибли 2 человека. Еще пятеро получили ранения, среди них – ребенок.

"По информации медиков, двое погибших в Голосеевском районе. В больнице столицы госпитализировали пятерых раненых в результате стрельбы на улице. Среди них — один ребенок. А также охранник супермаркета, куда ворвался и где сейчас находится стрелок. Операция по его задержанию продолжается", — написал Кличко.

Также в сети появилось видео со стрелком в "Велмарте". В сети появились с камер из супермаркета.

"Паблики опубликовали видео с камер из супермаркета, куда стрелок ворвался после того, как расстрелял людей в Голосеевском районе", — говорится в сообщении.

По неофициальной информации, террорист вооружен охотничьей легальной винтовкой Кел-Тек Саб-2000 под пистолетный патрон 9х19.

Более детально о винтовке рассказываем в материале: Стрелок в Киеве имел разрешение на оружие: что известно о его винтовке

"Дегенерат, устроивший бойню в Киеве, вооружен охотничьей легальной винтовкой Кел-Тек Саб-2000 под пистолетный патрон 9х19". Не Калашников и не оружие с войны. Надеюсь больше не будет жертв среди гражданских и полиции. И возьмут живым чудовище", — отметил общественный деятель и военный Евгений Карась

17:22 Появились сообщения, что Киеве неизвестный открыл стрельбу по людям. Полиция начала спецоперацию по задержанию преступника.

"По предварительной информации, один человек погиб, есть раненые. Количество пострадавших уточняется. На место происшествия направлены наряды полиции и спецназначения КОРД. СМИ пишут, что есть заложники в магазине", — говорится в сообщении.

Среди раненых на улице в Голосеевском районе — ребенок. Пострадевшего медики доставили в больницу. Взрослым оказывают помощь на месте. По предварительной информации в супермаркете, куда забежал нападавший, были слышны взрывы.

"Стрельба в Киеве: нападавший, вероятно, поджег свою квартиру перед совершением преступления. Кадры пожара в одном из жилых домов в Голосеевском районе публикуют столичные каналы. Кроме того, сетью ходят фото спецназовцев КОРД, которые готовятся к штурму магазина, где закрылся стрелок. По предварительной информации, с ним сейчас ведутся переговоры", — пишут СМИ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что появились новые детали расстрела четырех копов в Черкасской области. Убийцей оказался бывший военный.