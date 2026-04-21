Суд избрал меру пресечения копам, сбежавшим во время теракта в Киеве (обновлено)

Прокуроры утверждали, что Дробницкий может уничтожить доказательства

Во вторник, 21 апреля, прошло заседание суда по избранию меры пресечения правоохранителям, сбежавшим во время субботнего теракта в столице. Заседание проходило в Печерском районном суде Киева.

Обновлено: Суд избрал меру пресечения подозреваемой в бегстве от террориста полицейской Анне Дудиной в виде содержания под стражей до 18 июня или 266 тыс. грн залога.

Михаилу Дробницкому назначили содержание под стражей на срок 60 суток — до 18 июня с возможностью внесения залога. Подсудимого взяли под стражу в зале суда и обязали носить электронный браслет. В качестве альтернативной меры пресечения суд оставил возможность внесения залога в сумме 266 тыс. грн.

20 апреля полицейским объявили подозрение в служебной халатности, которая привела к смерти людей (по ч. 3 ст. 367 КК Украины). Им может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Прокуратура требовала для полицейского Михаила Дробницкого содержания под стражей, утверждая, что он может уничтожить доказательства, например записи видеорегистраторов и бодикамер. В свою очередь, защита настаивала на ночном домашнем аресте.

Подсудимый рассказал, что происходило во время стрельбы и объяснил свою мотивацию. По словам Дробницкого, его напарница побежала за аптечкой в ​​машину, чтобы оказать помощь людям. В это время он, увидев стрелка с оружием, пытался скрыться из его поля зрения, чтобы позже обнаружить террориста, поскольку находился на открытой местности. Людям, которые были рядом, он крикнул, чтобы они также скрылись от мужчины с оружием.

Полицейская Анна Дудина также рассказала свое виденье ситуации.

Что произошло во время теракта

В Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили, что на момент прибытия правоохранители видели раненого ребенка и двоих взрослых с огнестрельными ранениями, которым прохожие пытались оказать помощь.

"Полицейские были осведомлены о вооруженном нападающем и реальной угрозе жизни людей. Закон разрешал им применить табельное оружие без предупреждения, чтобы прекратить вооруженное нападение", — написали в пресс-службе ГБР.

Однако копы не применили оружие и не сделали ничего для прекращения стрельбы.

"Вместо этого экипаж покинул место происшествия, фактически оставив раненых и других людей без защиты. Из-за этого нападавшего вовремя не остановили. В течение нескольких часов вооруженный мужчина убил шестерых человек, еще один человек скончался в больнице", — говорится в публикации.

Сеть облетело новое видео побега полицейских. На нем видно, как пострадавший 11-летний мальчик просит не помогать ему, а спасти папу. Как известно, отец ребенка погиб, а мать находится в тяжелом состоянии в больнице.

Напомним, 19 апреля начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков подал в отставку из-за действий своих подчиненных во время теракта в Голосеевском районе города Киева.