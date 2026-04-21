"Каждую минуту я думала об этом мальчике": полицейская объяснила, почему сбежала во время теракта в Киеве

Подозреваемой может грозить от 5 до 8 лет тюрьмы

Во вторник, 21 апреля, в Печерском районном суде Киева проходит заседание по избранию меры пресечения полицейским, сбежавшим во время теракта в Киеве. Одна из подозреваемых Анна Дудина объяснила, почему она и ее напарник покинули место происшествия.

По ее словам, подозреваемых не допрашивали ни разу со дня теракта. Все выводы, которые появились в СМИ, по ее мнению, поспешны, ведь не исследованы все материалы дела, в частности видео с бодикамер.

В то же время полицейская добавила, что вызов полиции сначала был из-за хулиганства. Ведь мать 11-летнего мальчика, отца которого убил террорист, заявила, что сосед угрожает ей оружием. Полицейские прибыли на место происшествия через 4 минуты и уже были проинформированы о стрельбе, служебный автомобиль оставили во дворе рядом.

По ее словам, на месте они уже увидели тела двух человек, якобы не дышавших. Сидевший рядом с ними мальчик был в крови, но на вопрос патрульной говорил, что ничего не слышит. После осмотра сотрудница правоохранительных органов увидела пулевое ранение у ребенка за ухом. Из-за того, что мальчик не отвечал на вопросы полицейской, она пришла к выводу, что у него тяжелая травма головы. А в таком случае, по ее словам, нельзя передвигать человека, чтобы не нанести большего вреда. Соответственно, поэтому она, как говорит, не могла взять мальчика с собой.

Женщина отмечает, что вызвала "скорую" дважды, но со своего личного телефона и ни разу не дозвонилась. Тогда они с напарником решили, что полицейская пойдет за аптечкой в машину и будет пытаться дозвониться "скорой".

Патрульная отмечает, что во время прибытия и в момент, когда она шла к служебному автомобилю, преступника на месте происшествия не было. Позже она услышала выстрелы, но не понимала, откуда они раздаются, и начала искать укрытие. Стрелка она не видела, поэтому применить оружие не могла.

"Каждую минуту я думала об этом мальчике. О том, как мне вернуться и забрать его. Поверьте, я сама мать и мне тяжело, когда каждый раз я об этом говорю, я плачу".

Полицейская отметила, что до автомобиля она не дошла, но нашла укрытие. После окончания выстрелов она пыталась вернуться на место происшествия. Но уже приехал вспомогательный экипаж полиции. После мальчика передали в руки патрульной и она была с ним до приезда "скорой".

Анна Дудина. Фото: "Телеграф"

"Он задавал вопрос, где моя мама. Я не могла ему сказать, что мама твоя жива или нет. Я ему говорила, что ребята сейчас сделают все, чтобы вытянуть твою маму"

Полицейская объяснила, что укрытие, в котором она находилась, это не место, где она укрылась, она только отошла на безопасное расстояние.

В то же время врачи "скорой", когда прибыли, даже не выходили на улицу, они, по словам полицейской, пересели в кабину авто. А мальчика в "скорую" занесли патрульные. Он был первым пострадавшим, уехавшим с места происшествия.

Полицейская подчеркнула, что не признает свою служебную халатность.

Что касается меры пресечения — прокуратура будет настаивать на содержании под стражей 27-летнего Михаила Дробницкого, тогда как сторона защиты — адвокат Михаил Баховский — будет просить о домашнем аресте.

Какое наказание грозит копам

Полицейским объявили подозрение в служебной халатности, повлекшей смерть людей (по ч. 3 ст. 367 УК Украины). Им может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. Добавим, что, по данным Суспильного, патрульных не задерживали после происшествия.

В ДБР подчеркнули, что закон разрешал полицейским применить оружие в отношении нападающего. Копы были осведомлены о том, что едут на вызов из-за стрельбы и что есть угроза для людей.

На последнем свежем видео побега подозреваемых видно, как пострадавший 11-летний мальчик просит не помогать ему, а спасти папу. Как известно, отец ребенка погиб, а мать находится в тяжелом состоянии в больнице.

