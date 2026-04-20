Даже не взяли под стражу. Какое наказание может ждать копов, сбежавших во время теракта в Киеве

Из-за бездействия копов террорист продолжил убивать

Сбежавшим во время теракта в Киеве полицейским объявили подозрение в служебной халатности, которая привела к смерти людей (по ч. 3 ст. 367 КК Украины). Им может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Об этом сообщает ДБР. В то же время, по данным Суспильного, патрульных не задерживали. Для них будут просить содержание под стражей. Мера пресечения будет выбираться 21 апреля.

"На момент прибытия правоохранители видели раненого ребенка и двоих взрослых с огнестрельными ранениями, которым прохожие пытались оказать помощь.

Полицейские были осведомлены о вооруженном нападающем и реальной угрозе жизни людей. Закон разрешал им применить табельное оружие без предупреждения, чтобы прекратить вооруженное нападение", — говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

Однако копы не применили оружие и не сделали ничего для прекращения стрельбы.

"Вместо этого экипаж покинул место происшествия, фактически оставив раненых и других людей без защиты. Из-за этого нападавшего вовремя не остановили. В течение нескольких часов вооруженный мужчина убил шестерых человек, еще один человек скончался в больнице", — информирует ДБР.

Тем временем появилось новое видео побега полицейских. На нем видно, как пострадавший 11-летний мальчик просит не помогать ему, а спасти папу. Как известно, отец ребенка погиб, а мать находится в тяжелом состоянии в больнице.

